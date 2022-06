Britisk regering ved ikke hvornår fly sendes til Rwanda

- Det vigtige er at forstå, at vi står med en juridisk udfordring i forbindelse med domstolens afgørelse. Der kommer en fuld høring inden for nogle uger, og alle emner bliver behandlet der, siger Raab.

Den britiske regerings politik har til formål at få stoppet de mange migranter, som tager den farlige tur over Den Engelske Kanal i håb om at komme til at bo i Storbritannien.

Det var i april, at premierminister Boris Johnsons konservative regering annoncerede, at nogle asylansøgere i fremtiden skal sendes til Rwanda, hvor deres asylsag skal behandles.