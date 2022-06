- Skibet sank i de tidlige morgentimer søndag. Det havde 15.800 får om bord, hvilket var over dets kapacitet, siger en ansat hos havnemyndigheder, som udtaler sig anonymt.

Den ansatte oplyser, at skibet kun var beregnet til at have 9000 får om bord.

En anden ansat hos havnemyndighederne, der også udtaler sig anonymt, udtrykker bekymring over de økonomiske og miljømæssige konsekvenser af ulykken.

- Det sunkne skib vil påvirke havnens drift.

- Det vil højst sandsynligt også have en miljømæssig konsekvens på grund af det store antal af døde dyr på skibet, siger den ansatte.