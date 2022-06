Mikroplastik er et globalt problem. Det er overalt. Fra verdens dybeste oceangrav Marianergraven mellem Asien og Australien til toppen af Mount Everest.

Senest har forskere fra New Zeland fundet mikroplastik i den nyfaldne sne på Antarktis nær Sydpolen.

Mikroplastikken kan være farlig for både planter og dyr, og forskerne mener, at den kan medvirke til sne-og issmeltningen og udgøre en trussel mod sundheden for kontinentets unikke økosystemer, skriver The Guardian.