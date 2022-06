Hovedmistænkt bag drabet på Aleksander Litvinenko meldes død

Litvinenko var en afhoppet russiske KBG-agent, som boede i London med sin kone. Her var han blevet britiske statsborger.

Han var en åbenmundet kritiker af Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Litvinenko blev syg kort efter mødet med de to russere på hotellet i London. Under sin indlæggelse på hospitalet blevet han stilstand værre og værre, og det stod klart, at han var blevet forgiftet.

Efter nogle uger døde han 23. november 2006. På sit dødsleje anklagede han Putin for at have givet ordre til at slå ham ihjel.