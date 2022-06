Mexico forbyder salg af elektroniske cigaretter

Rygning har i mere end et årti været forbudt i Mexico i offentlige kontorer og bygninger, i butikker, barer og restauranter. Der er undtagelser for visse underholdningssteder.

Kongressen ventes også at drøfte et forslag om at udvide rygeforbuddet til strande, stadioner og udendørsarrangementer.

I oktober indførte Mexico forbud mod import og eksport af e-cigaretter og beholdere med væske til opfyldning.

Men butikker er fortsat med at sælge ud af deres lagerbeholdninger.

E-cigaretter indeholder en væske, der typisk indeholder nikotin og andre kemikalier. Ved opvarmning dannes der partikler fra væsken, som brugeren inhalerer på samme måde som en cigaret.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anser e-cigaretter for at være skadelige. Over 30 lande har ifølge WHO forbudt salg af de elektroniske rygeapparater.