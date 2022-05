Kvinden med den tunge kuffert er død

”Kvinden med den tunge kuffert”, som hun blev kendt som i Danmark, er død.

Norske Marie Madeleine Steen, som adskillige gange blev dømt for bedrageri, blev fundet død 20. april. Det bekræfter norsk politi over for det norske medie Dagbladet.

Steen, der blev født som Inger Marie Nerby, blev fundet død i en lejlighed i et lejlighedshotel ved navn ”Kasjotten” i byen Skjetten lidt udenfor Oslo. Hun blev 64 år gammel.