Hun blev erklæret død på hospitalet senere den morgen. Hendes begravelse finder sted i dag i Den Gamle By i Jerusalem.

At benævne Shireen Abu Akleh som en stjernejournalist er nærmest en underdrivelse.

På tværs af den arabiske verden var hun uhyre vellidt for sin erfaring og sin professionelle og sobre tilgang til arbejdet, som hun dækkede fra begge sider af konflikten, men også for de mange initiativer i sociale og kulturelle sammenhænge, hun stod bag.

I tiden op til sin død læste hun hebraisk for bedre at kunne sætte sig ind i Israelske mediers perspektivering af konflikten.

»Det er ikke muligt at følge nyheder fra Vestbredden uden at have hørt eller set rapporteringer fra Shireen,« siger Tamara Alrifai, en højtstående talsmand for FN’s hjælpeorganisation for palæstinensiske flygtninge UNRWA, til The Guardian.