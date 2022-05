52-årig klatrer udvider rekord med ny tur til Everests top

De nåede toppen af Mount Everest lørdag omkring klokken 19 lokal tid.

- Nogle kommercielle ekspeditioner har allerede forladt base camp for at nå toppen, efter at Kami Ritas hold nåede toppen lørdag aften, siger Khimlal Gautam, der er en særlig udsending for Nepals regering.

Det lykkedes for Kami Ritas hold at placere nye reb under bestigningen. De vil blive brugt af andre klatrere under resten af forårsturene.

Kami Rita nåede Mount Everests top for første gang i 1994 og har ifølge Guinness World Records besteget bjerget stort set hvert år siden da.