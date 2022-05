Jagten på oligarkers formuer spidser til – "Putins yacht" beslaglagt

Oligarken Igor Sechin bliver kaldt ”Darth Vader” som den heroiske ridder i ”Star Wars”, der forføres af mørke kræfter og går over til den onde kejser for selv at blive en ond herre. Andre kalder ham ”Kremls grå kardinal”, da han ses som Vladimir Putins højre hånd og de facto-stedfortræder.

I sidste måned fik oligarken, der er adm. direktør for det russiske statsejede olieselskab Rosneft og kendt for sin årtier lange loyalitet over for den russiske præsident, beslaglagt to af sine gigantiske yachter. Og det var ikke tilfældigt.