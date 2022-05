Lavrov: Rusland arbejder på at forhindre en atomkrig

Forsvarsministeren gentager desuden Ruslands påstand om en herskende nazisme i Ukraine.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har tidligere sagt, at ledelsen i Ukraine skal ”afnazificeres” og afvæbnes, som de farlige nationalister de ifølge Putin er.

Tidligere på ugen kaldte John Kirby, der er talsmand for det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, Ruslands begrundelse for krigen i Ukraine for ”BS” (bullshit, red.).

- Det er svært at begribe hans (Vladimir Putins, red.) forbandede vrøvl om, at dette handler om nazisme i Ukraine, og at det handler om at beskytte russere i Ukraine og forsvare russiske interesser, når ingen af disse var truet af Ukraine, sagde Kirby ifølge The Guardian.