Putin til FN-chef: Kamphandlinger i Mariupol er slut

Han siger også, at han stadig har et håb om, at forhandlinger kan afslutte den blodige konflikt i Ukraine.

- På trods af, at den militære operation stadig er i gang, håber vi, at vi kan nå frem til en aftale på det diplomatiske spor. Vi forhandler, og vi afviser ikke forhandlinger, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

I USA siger udenrigsminister Antony Blinken, at Putin ikke tager det diplomatiske spor alvorligt.

- Vi har endnu ikke set tegn på, at præsident Putin mener det seriøst, når det handler om meningsfulde forhandlinger, siger Blinken.

Mandag gentog Putins udenrigsminister, Sergej Lavrov, at Rusland støtter fredsforhandlinger med Ukraine. Han advarede samtidig om, at der er fare for, at konflikten kan udvikle sig til en tredje verdenskrig.