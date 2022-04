I første omgang fik de høje energipriser politikere i hele Europa til at indføre økonomiske hjælpepakker til de hårdest ramte borgere.

I anden omgang smeltede kampen mod energikrisen sammen med krigen i Ukraine. Her har fokus været på at reducere importen af energi fra Rusland og i stedet øge forsyningen fra andre kilder for at mindske afhængigheden af det krigsførende regime i Moskva.