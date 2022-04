To vidt forskellige syn på Frankrig støder sammen, når Emmanuel Macron søndag den 24. april skal forsvare sin titel som præsident mod ærkerivalen, Marine Le Pen.

Allerede mens stemmerne fra første runde var i færd med at blive talt op, varslede den første meningsmåling for finalen om to søndage næsten dødt løb. 51 pct. til Macron og 49 pct. til Le Pen ifølge Ifop-instituttet.