Det fortalte Aleksandr Fomin, som er Ruslands vicepremierminister, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- For at øge den gensidige tillid og skabe de nødvendige forhold for videre forhandlinger og opnå målet om at blive enige og underskrive en aftale blev en beslutning truffet om radikalt at mindske militære aktiviteter i Kyiv og nær Tjernihiv, sagde han.