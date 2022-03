BBC: Talsperson for Abramovich bekræfter symptomer på forgiftning

The Guardian citerer en kilde for, at Abramovich og de to ukrainere tog fra Ukraine til Polen og senere til Istanbul, hvor de blev behandlet.

Roman Abramovich er ligesom flere andre russiske rigmænd blevet ramt af sanktioner, efter at Rusland 24. februar gik ind i Ukraine.

I august 2020 blev den prominente russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj forgiftet om bord på et russisk passagerfly.

Han fik det så dårligt, at flyet måtte nødlande, så han kunne blive behandlet på et hospital. Efterfølgende blev han bragt til behandling på et hospital i Berlin, hvor læger fandt spor af en nervegift.

FN-eksperter har konkluderet, at Rusland stod bag angrebet mod Navalnyj.

