WikiLeaks' Assange får ikke lov til at anke udleveringsdom

En appeldomstol i London afgjorde i december, at Assange kan udleveres.

Inden da havde USA længe forsøgt at få australskfødte Assange ind i det amerikanske retssystem. Han er blandt andet tiltalt for brud på landets spionagelovgivning og for at hacke regeringens computere.

I alt har USA 18 tiltaler mod Assange.

Det vil kunne give ham adskillige årtier i fængsel, hvis han kendes skyldig.

For lidt over et år siden - i januar 2021 - så det umiddelbart ud til, at amerikanerne måtte opgive deres ønske om at få Assange udleveret.