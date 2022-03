Rusland overvejer at overtage vestlige selskabers værdier

Han mener, at det er nødvendigt for Rusland at gøre noget for, at de mange russiske ansatte ikke ender uden arbejde og på gaden.

Mange vestlige virksomheder har blot udtalt, at de indstiller deres aktiviteter i Rusland midlertidigt.

Tirsdag indstillede fastfoodkæden McDonald’s midlertidigt alle sine aktiviteter i Rusland som følge af landets invasion af Ukraine.

Udmeldingen kom samtidig med lignende meddelelser fra kaffekæden Starbucks og sodavandsgiganterne Coca-Cola og PepsiCo.