USA’s afvisning afslørede ifølge en ekspert, at Vesten lige nu går som »katten om den varme grød« for ikke at træde Rusland og præsident Vladimir Putin for hårdt over fødderne. Og heller ikke for blødt.

»Begge parter vil stå så lidt som muligt som afsender på de her fly. De er fanget i et dilemma, som handler om, at de gerne vil støtte den ukrainske krigsindsats, men de er samtidig bange for at provokere russerne for meget,« vurderer Kristian Søby Kristensen, seniorforsker og konstitueret centerleder ved Institut for Militære Studier på Københavns Universitet.