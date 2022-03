De sad spredt på stole i den enorme sal i Kreml, som en håndfuld elever klar til at blive overhørt i lektien af den strenge skolemester.

Det var den 21. februar, tre dage før Ruslands angreb på Ukraine, og præsident Vladimir Putin havde indkaldt en udvidet session i sit sikkerhedsråd for at få opbakning til en anerkendelse af to udbryderrepublikker i Donbas – en sidste formalitet før Kremls for længst planlagte angreb på nabolandet Ukraine.