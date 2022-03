Ukraines præsident har bedt USA om mere hjælp

Ifølge Det Hvide Hus varede opkaldet omkring en halv time.

Biden fremhævede i opkaldet de skridt, som USA og dets allierede allerede har taget for ”at øge Ruslands omkostninger ved aggression mod Ukraine”.

Han kom også ind på de skridt, som private virksomheder har taget, for at isolere Rusland fra resten af verden.

Det gælder for eksempel de amerikanske betalingsgiganter Visa og Mastercard, der tidligere lørdag meddelte, at selskaberne vil standse for russiske betalinger.

Zelenskyj talte også til det amerikanske Senat lørdag. Her opfordrede han USA til enten at lukke luftrummet over Ukraine eller til at hjælpe med at få sendt kampfly til landet, som de ukrainske styrker kan bruge i kampen mod Rusland.