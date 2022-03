04/03/2022 KL. 19:00

Store tab og langsom fremrykning er alvorlig bet for Putins stjernegeneral

En brand ved et stort a-kraftværk understregede fredag, hvor kaotisk og risikabelt krigen i Ukraine udvikler sig. Iagttagere er ikke imponerede over den russiske militære indsats i krigens første fase. Det falder bl.a. tilbage på Vladimir Putins generalstabschef, Valerij Gerasimov, som synes at have satset med en risikabel taktik for at indtage Kyiv hurtigt.