Anklager har åbnet undersøgelse af krigsforbrydelser i Ukraine

Bekræftelsen af undersøgelsen kommer, efter at Karim Khan mandag oplyste, at ICC havde i sinde at iværksætte en efterforskning af potentielle krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i Ukraine som følge af Ruslands invasion af landet.

Karim Khan fortalte i sidste uge, at ICC har modtaget mange henvendelser i forbindelse med den russiske invasion af Ukraine.

Foruden undersøgelsen fra ICC vil Den Internationale Domstol i Haag i Holland den 7. og 8. marts indlede et retsmøde om krigen i Ukraine.

Det bekræftede FN-domstolen tirsdag.

Domstolen, der er det ledende juridiske organ for FN, vil således holde et offentligt retsmøde i sagen, ”der vedrører beskyldninger om folkedrab”.