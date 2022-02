Sverige sender 5000 panserværnsgranater til Ukraine

- Min konklusion er, at vores sikkerhed er bedst tjent med, at vi nu støtter Ukraines muligheder for at forsvare sig mod Rusland. Sverige vil derfor give omfattende støtte til Ukraines væbnede styrker, siger hun.

Det er første gang i årtier, at Sverige har sendt våben til et land, der befinder sig i en væbnet konflikt. Det er ikke sket, siden Sovjetunionen angreb Finland i 1939, tilføjer Andersson ifølge nyhedsbureauet AFP.

Våbensystemet er af typen Pansarskott 86.

Det er et bærbart granatvåben til engangsbrug. Selve våbnet og den granet, der affyres, er fremstillet og pakket som en enhed, der kasseres, efter at det er affyret.