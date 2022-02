Mens flere andre eksperter talte om risiko for en snarlig russisk invasion af Ukraine, stod Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet, fast.

»Det lyder ikke som om, at Ukraine er enige med USA, men man kan også godt forstå dem, for USA siger, at der bliver krig hver dag, og er det ikke på den ene front, så er det på den anden, så man kan godt forstå, at de tager den lidt mere med ro,« sagde han i Jyllands-Posten lørdag d. 19. februar.