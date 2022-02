Den store russiske forfatter Fjodor Dostojevskij kendte spillemanien så godt, som han kendte afkrogene i sine landsmænds sind.

»Rouletten er indbegrebet af et russisk spil,« skrev Dostojevskij i den korte roman ”Spilleren” fra 1866, færdiggjort på 26 dage, for at forfatteren kunne slippe af med sin spillegæld.