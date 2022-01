FN vil fjerne pengestraf mod Afghanistan for at hjælpe civile

Han er kommet med opfordringen onsdag, hvor han har talt ved et møde om Afghanistan i FN’s Sikkerhedsråd. Mødet blev ledet af den norske statsminister, Jonas Gahr Støre.

- Vi skal ophæve regler, som begrænser ikke bare Afghanistans økonomi, men også vores livreddende operationer, siger Guterres.

Efter Talibans overtagelse af magten i august blev bistandshjælpen til den afghanske stat standset.

- Afghanistan hænger i en tynd tråd. For afghanere er hverdagen blevet et iskoldt helvede, siger FN’s generalsekretær.

FN’s Sikkerhedsråd lempede før jul på sanktioner mod Afghanistan for at sikre penge til nødhjælp i landet. Men der er stadig mange forhindringer i de finansielle systemer, der forhindrer hjælpen i at nå frem.