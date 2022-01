17/01/2022 KL. 11:00

Afghanske migranter i Tyrkiet graver i skraldespande for at overleve

Mange afghanere, der er flygtet fra Taliban, lever nu i Tyrkiet under kummerlige forhold og overlever ved at samle genbrugsskrald i storbyens gader. Flere vil til Europa og sparer op til at forsøge igen. Den tidligere politimand Shirzi har allerede prøvet to gange.