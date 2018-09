Borei II kommer til at have opmagasineret 20 interkontinentale, ballistiske missiler af navnet Bulava, hvor hver Bulava kan bære et sprænghoved på mellem 100 til 150 kiloton, hvilket er ti gange kraftigere end den atombombe amerikanerne smed over Hiroshima under Anden Verdenskrig.

Samtidig kan et enkelt Bulavamissil bære op til 10 flerhovedede, hypersoniske og atomdrevne missiler. Det betyder at Rusland kan affyre 200 hypersoniske sprænghoveder fra bare én ubåd.

Intet militær i verden - heller ikke USA, har i øjeblikket et forsvar der kan matche disse våben.

Hypersoniske våben kan opnå en fart, der er fem gange hurtigere end lydens hastighed. Lydens hastighed er 1235 kilometer i timen.

Jyllands-Posten talte sidste år med Jørgen Meedom Staun, der bl.a. er forsker i russisk udenrigs- og sikkerhedspolitik ved Forsvarsakademiet. Han udtrykte på daværende tidspunkt bekymring for Ruslands omfattende moderniseringsprogram af gammelt sovjetisk militærudstyr, der har accelereret siden 2011:

»Vi skal hele tiden holde øje med både den militæroprustning og modernisering, der sker fra russisk side. Det kan være bekymrende for os i Vesteuropa, fordi vi selv har en lille militærevne og er afhængig af amerikanernes hjælp i tilfælde af militærkonflikter med Rusland, og den hjælp har der været usikkerhed om, hvor vidt den ville være der i en periode,« udtalte Jørgen Meedom Staun dengang.