Avis: Sveriges grænsekontrol en af Europas dårligste

Sveriges grænsekontrol er blandt de ringeste i EU. Det er ifølge det svenske dagblad Expressen den hårde dom, som Schengen-inspektører fælder over svenskernes evne til at kontrollere, hvem der rejser ind i landet.

Ifølge avisen har inspektørene været i Sverige sidste år og talt med de grænsebetjente, som udfører kontrollen. Konklusionerne er nedfældet i rapporten ”Evaluation of Sweden in the fields of management of the external borders” (Evaluering af Sveriges grænsekontrol på de eksterne grænser).

Rapporten er endnu ikke offentliggjort, men fastslår ifølge avisen, at de svenske grænser er dårligt bemandede, har kritisable arbejdsmetoder, og at grænsebetjentene mangler uddannelse.

Rapporten viser det, som vi vidste i forvejen, at vi er en ren Anders And virksomhed. Svensk grænsebetjent til dagbladet Expressen.

Expressen har talt med en erfaren grænsebetjent, som siger, at Sverige på den ene side risikerer, at jihadister slipper ind i landet og på den anden risikerer at frihedsberøve personer, som har ret til at rejse ind i Sverige.



Det skyldes bla. ifølge Schengen-rapporten, at grænsepersonalet ikke er uddannet til at kunne opdage falske pas.

Indre og ydre grænser Sverige er med i Schengen samarbejdet, som består af 26 lande. Grænserne omkring dem kaldes EU’s ydre grænser. Grænserne mellem to Schengen-lande, for eksempel Danmark og Tyskland eller Danmark og Sverige kaldes indre grænser.

Rapporten beskæftiger sig med, hvordan Sverige håndterer bevogtningen af de såkaldt ydre grænser, det vil i praksis sige grænserne i internationale lufthavne som Arlanda ved Stockholm, hvor 26. mio rejsende passerer hvert år.

»Rapporten viser det, som vi vidste i forvejen, at vi er en ren Anders And-virksomhed,« siger en grænsebetjent til avisen.

Kontrollen mellem Danmark og Sverige, som den svenske regering indførte, efter at en massiv flygtningestrøm søgte mod Sverige, betegnes som en ren id-kontrol og ikke en egentlig grænsekontrol.

Ifølge Expressen blev rapporten bevidst holdt tilbage før det svenske valg. Her var indvandringen et af de store politiske stridsspørgsmål. Det indvandrerkritiske parti, Sverigedemokraterne fik sit hidtil bedste valg.

Justitsministeriet afviser over for avisen, at det skulle være tilfældet, og Liselotte Ström, som er chef for grænsepolitiet i Stockholm, siger, at hun har læst udkastet til rapporten, men at den endelige rapport ikke ligger klar endnu. Hun afviser også, at den skulle være holdt tilbage af politiske grunde.