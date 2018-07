Sommeropryding hos Twitter: Trump, Obama, Oprah og Ellen DeGeneres har mistet millioner af følgere

Er du en af dem, der har mistet følgere på Twitter de sidste par dage?

Mediegiganten er i gang med at rydde ud i falske twitterprofiler, og det har allerede kostet flere millioner følgere for profiler som USA's præsident, Donald Trump, tv-stjernen Oprah Winfrey, den tidligere præsident, Barack Obama og komediedronningen Ellen DeGeneres.

Det skriver New York Times.

Donald Trump, som ofte udtrykker sig ved hjælp af Twitter, mistede ca. 340.000 følgere fra onsdag til torsdag, hvilket betød et fald til 53 millioner følgere. Trumps konstante følgertal kan du følge med i her.

Hans forgænger, Barack Obama, blev hårdere ramt, da han mistede tre millioner følgere på en dag. Han startede dog med at have flere følgere end Trump, da hans fald gik fra 104 til 101 millioner følgere.

Men ikke kun politikere måtte se deres følgertal dale.

Oprah Winfrey, som tweetede for første gang i 2009, mistede omkring 1,4 millioner følgere mellem onsdag og torsdag.

Og Ellen DeGeneres mistede to millioner, hvilket resulterede i et totalt antal følgere på 76,1 millioner torsdag.

En talsperson fra Twitter, Aly Pavela, fortalte torsdag til New York Times, at arbejdet med at slette falske profiler ville fortsætte over de kommende dage.

Baggrunden for at slette tweets er, at firmaet vil »genskabe tilliden til platformen,« lød det yderligere ifølge avisen.

Det skyldes, at flere brugere bl.a. har købt sig til falske brugere for at fremme deres politiske aktivisme, forretninger eller karrierer, fremgik det yderligere.

Det skal det være slut med nu.

Derfor kunne også Rwandas præsident Paul Kagame, dronning Rania af Jordan og selv Pave Frans se sit følgertal svinde ind.