Staten tager ghettobørn i 25 timer: Udenlandsk forbavselse over dansk ghettolov

LONDON

Store internationale medier har kastet sig over historien om den danske ghettopakke, der på en række punkter indfører andre regler i ghettoområder end i det øvrige danske samfund.

Den toneangivende amerikanske avis New York Times havde mandag en historie om ghettopakken på forsiden.

»Den danske stat kræver: Giv os jeres børn,« lyder overskriften på artiklen, som fokuserer på det forhold, at børn i ghettoområder skal i institution i 25 timer ugentligt for at lære om danske værdier, ellers kan forældre blive truet på deres sociale ydelser.

Fra forsiden på New York Times mandag. Foto: Screendump

Tirsdag var historien på forsiden af den internationale udgave af New York Times og denne gang i en større opsætning med et bærende foto fra Nørrebro.

Den internationale udgave af New York Times tirsdag. Foto: Mads Bonde Broberg.

I USA, hvor det offentlige spiller en mindre rolle end i Danmark, kan det virke mærkværdigt at tvinge forældre til at sende deres børn i en offentlig institution.

Artiklen beskriver også, at ghettopakken indfører ekstrastraf for kriminalitet begået i ghettoområder og fremhæver, at befolkningen i disse områder primært er af muslimsk herkomst.

De udenlandske medier hæfter ved brugen af ordet ”ghetto” i en officiel lovpakke, som så oven i købet indfører andre regler i disse områder end i resten af Danmark.

Danmarks ekstreme indvandringsregler inkluderer at fjerne indvandrersmåbørn fra deres forældre hver uge for at lære dem "danske værdier". Overskrift i Business Insider. Danmarks ekstreme indvandringsregler inkluderer at fjerne indvandrersmåbørn fra deres forældre hver uge for at lære dem "danske værdier".

I Storbritannien skriver den konservative avis The Times i en ledende artikel, at udtrykket ”ghetto” er blevet en del af den almindelige, politiske sprogbrug i Danmark, »brugt uden ironi eller megen bevis for historisk bevidsthed, på venstrefløjen såvel som på højrefløjen«.

Lederen refererer statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) for, at ghettoerne skal være væk i 2030.

»Risikoen er, at ved at undergrave princippet om, at alle er lige for loven, vil han gøre dem (ghettoerne, red.) permanente i stedet,« skriver The Times, som dog ikke er udelukkende kritisk overfor Løkke.

Det er nemlig vigtigt, at integration er en del af enhver indvandringspolitik, og derfor virker det rigtigt, at han »får det til at ske«, lyder det.

Historien om den danske ghettopakke er også nået til blandt andet Time Magazine, som skriver om »Danmarks kontroversielle plan om at udrydde indvandrer”ghettoer”«, mens erhvervsmediet Business Insider fortæller, at »Danmarks ekstreme indvandringsregler inkluderer at fjerne indvandrersmåbørn fra deres forældre hver uge for at lære dem "danske værdier"«.

I samme medie skriver kommentatoren Daniella Greenbaum, at det er fint at lære indvandrere, at eksempelvis barnebrude og kvindelig omskæring ikke er i orden:

»Men der er grænser. Der er intet ok ved at tvinge muslimer til at lære deres børn om kristne helligdage,« skriver hun med henvisning til noget af det, der indgår i programmet for ghettobørnene.

Britiske Daily Mail, amerikanske Fox News og flere andre medier bringer historier med samme vinkel: At helt små børn skal være væk fra deres forældre i 25 timer ugentligt, hvis de er født i et ghettoområde.

Allerede da forslaget om ghettopakken tidligere i år blev fremlagt, var der historier i britiske i udenlandske medier, blandt andet BBC og amerikanske NPR.

»Udlændingepolitik er stadig et trumfkort for blå blok – og det her vil bekræfte dem i, at det fortsat kan spilles« En måling gør status på det spørgsmål, der kan afgøre næste folketingsvalg.

Den danske udlændingelovgivning har også før skabt international opmærksomhed, ikke mindst den såkaldte smykkelov i 2016, der gjorde det muligt at konfiskere asylansøgeres værdisager.

De officielle ghettoområder kan ses på regeringen.dk.