Fakta: Sådan endte Tyrkiets præsident- og parlamentsvalg

Natten til mandag står det klart, at Recep Tayyip Erdogan har genvundet præsidentposten i Tyrkiet efter søndagens valg.

Således oplyser landets valgkommission, at den siddende præsident har vundet over halvdelen af stemmerne, som kræves for at vinde præsidentvalget direkte i første runde.

Her kan du blive klogere på resultaterne fra præsident- og parlamentsvalget, efter at 99,1 procent af stemmerne er talt op:

* AKP: 42,5 procent.

Recep Tayyip Erdogan (AKP): 52,5 procent.

* CHP: 22,7 procent.

Muharrem Ince (CHP): 30,7 procent.

* HDP: 11,6 procent.

Selahattin Demirtas (HDP): 8,4 procent.

* Iyi-partiet: 10,0 procent.

Meral Aksener (Iyi-partiet): 7,3 procent.

Kilde: Hürriyet Daily News.