Et kys var alt, der skulle til.

Filippinernes præsident, Rodrigo Duterte, er igen kommet i hård modvind, da han under sit statsbesøg i Sydkorea kyssede en fillipinsk kvinde på munden.

Selvom kysset først vakte stor begejstring blandt de mange fremmødte mennesker, er det siden blevet beskrevet som »et foragteligt eksempel på sexisme og groft magtmisbrug« af oppositionspolitikeren Risa Hontiveros, ifølge CNN.

Det omstridte kys fandt sted under Rodrigo Dutertes statsbesøg i den sydkoreanske hovedstad Seoul, hvor han i forbindelse med en tale til filippinske arbejdstagere i landet inviterede to kvinder på scenen.

Begge kvinder fik udleveret en kopi af en bog, der efter sigende retter kritik af den katolske kirke, men så forlangte præsidenten noget til gengæld. Et kys på munden.

Og efter at have overvundet den første tydelige benovelse skete det så. Den 73-årige filippinske præsident og gæstearbejderen kyssede foran et ellevildt publikum.

Kvinderettighedsorganisationen Gabriela har siden taget kraftigt afstand fra hændelsen og mener, at den var iscenesat med det fomål at aflede opmærksomheden fra vigtige politiske spørgsmål.

Kvinden, som lod sig overtale til at kysse med den filippinske præsident, har selv sagt, at det var et meget uskyldigt kys, som kun var til for at underholde og gøre de andre filippinerne i forsamlingen glade.

Det er dog ikke første gang, at Rodrigo Duterte beskyldes for at have et nedladende syn på kvinder. Da en kommunistisk oprørsgruppe i februar demonstrerede over hans kompromisløse krig mod landets narkokriminalitet, opfordrede han angiveligt landets militærstyrker til at skyde alle de kvindelige oprører i kønsdelene.