Overblik: Forstå sagen om Facebooks løsslupne data

Sagen om Facebooks lemfældige omgang med brugerdata er på initiativ af den franske præsident, Emmanuel Macron, sat på dagsordenen ved EU-topmødet torsdag i Bruxelles.

Her ventes EU-lederne at kræve, at sociale netværk og digitale platforme garanterer gennemsigtige procedurer og fuld beskyttelse af borgernes privatliv og personlige data.

Baggrunden er afsløringen af, at det amerikanske analyseselskab Cambridge Analytica, har haft adgang til oplysninger om 50 millioner amerikanske Facebook-brugere.

Her kan du blive klogere på sagen:

Som led i et videnskabeligt studie brugte den britiske psykolog og dataforsker Aleksandr Kogan i 2014 Facebook til at indsamle data om folks personlighedstyper.

Kogan er tilknyttet universitet i Cambridge. Men app'en "thisisyourdigitallife" blev udviklet af hans egen virksomhed Global Science Research.

270.000 Facebook-brugere - fortrinsvis i USA - deltog i quizzen. Deltagerne modtog en betaling på nogle få dollar for at medvirke.

Som Facebooks databeskyttelse fungerede dengang, blev der ikke kun samlet data fra de deltagende Facebook-brugeres profil, men også fra deres Facebook-venner. Det skete uden vennernes viden.

En tidligere medarbejder i det amerikanske analysefirma Cambridge Analytica, Christopher Wylie, siger, at der via studiet blev indsamlet data om 50 millioner Facebook-brugere.

Ifølge Wylie købte Cambridge Analytica - som ikke har nogen formel forbindelse til Cambridge University - oplysningerne.

Oplysningerne blev ifølge Wylie brugt til at lave en psykologisk profil på de pågældende Facebook-brugere. De fik siden tilsendt målrettet materiale om Donald Trump under den amerikanske præsidentvalgkamp i 2016.

Cambridge Analytica arbejdede for Trump-kampagnen. Firmaet benægter at materialet fra Facebook blev brugt i den forbindelse.

Forskeren Kogan siger, at han føler sig hængt ud som syndebuk i sagen.

Facebooks regler tillader ikke, at tredjepart anvender data til kommercielle formål.

Facebook har sagt, at de fjernede quizzen, straks de fandt ud af, at der var sket brud på deres regler. Facebook bad også om garanti for, at oplysningerne var blevet slettet.

Facebooks topchef, Mark Zuckerberg, erkendte onsdag, at selskabet har begået fejl. Han beder brugerne om tålmodighed, mens Facebook arbejder på at rette op på fejl og "bygge en bedre tjeneste på lang sigt".

Mark Zuckerberg har erklæret sig rede til at vidne om sagen for den amerikanske kongres.

Kilder: BBC, The Guardian og dpa.