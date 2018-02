Fakta: Oxfam bekæmper fattigdom

Tyrkiet har brug for at koncentrere kræfterne om militæroffensiven i Syrien.

Seks lande i Sydøstasien opretter efterretningsnetværk for at bekæmpe terrorister på tværs af grænserne.

Den globale #metoo-bevægelse vil give os et nyt syn på magten, siger EU-kimmissæren, som for mange år siden holdt op med at spille på mændenes præmisser.