Borgmester: 20.000 har formentlig mistet livet i Derna

Tidligere onsdag lød det, at der var blevet fundet 5300 døde personer, efter at en ødelæggende flodbølge var skyllet gennem byen.

Samtidig skrev FN’s organisation for migration (IOM) i en besked på X, tidligere Twitter, at mindst 30.000 er blevet hjemløse i Derna.

Det østlige Libyen blev søndag ramt af et voldsomt uvejr med enorme mængder regn. Det fik to store dæmninger uden for Derna til at bryde sammen og sende en flodbølge med enorm kraft ind gennem byen.

Inden flodbølgen boede der over 100.000 mennesker i Derna.