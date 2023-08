Zimbabwes præsident har genvundet magten ved tvivlsomt valg

Mnangagwa tog over for Robert Mugabe efter et militærkup i 2018. Det var forventet, at han ville sikre sig genvalg.

Han hovedudfordrer, Nelson Chamis, der står i spidsen for partiet Borgernes Koalition for Forandring (CCC), sikrede sig 44 procent af stemmerne, oplyser valgkommissionen i landet.

Ifølge en talsperson fra CCC vil partiet afvise ethvert resultat, der ”forhastet er samlet uden ordentlig bekræftelse”.

Mnangagwa vandt også en smal sejr over Chamis ved valget i 2018. Dengang lød det fra oppositionen, at svindel var involveret, men en forfatningsdomstol holdt fast i resultatet.