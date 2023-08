Enerådig præsident har fyret Tunesiens første kvindelige premierminister

Men præsident Saeid har afvist alle reformer, som indebærer, at Tunesien skal skære i de tilskud, staten giver borgerne til betaling af mad og energi.

Saeid frygter, at det ville medføre folkelige protester, skriver Reuters.

Bouden var professor i geologi, inden hun blev udpeget som premierminister i 2021. Hun var ikke et kendt navn i tunesisk politik.

Bouden blev premierminister, efter at Kais Saied havde suspenderet både Tunesiens parlament og landets forfatning og samlet magten hos sig selv.

Han henviste dengang til landets dybe økonomiske og politiske krise og begrundede sit drastiske skridt med, at et politisk dødvande havde sat en stopper for landets udvikling. Men kritikere kaldte det et kup.