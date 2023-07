WHO sender ny malariavaccine til 12 afrikanske lande

De tre lande, der var en del af pilotprogrammet, fortsætter med at modtage doser. Derudover vil ni andre lande også modtage vaccinen.

Det er Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Den Demokratiske Republik Congo, Liberia, Niger, Sierra Leone og Uganda.

De første doser ventes at komme i sidste kvartal af 2023 og blive taget i brug i starten af 2024.

WHO-chefen siger, at endnu en malariavaccine med navnet R21/Matrix-M, der er udviklet af Oxford Universitet, er i gang med at blive vurderet til såkaldt pre-kvalifikation af WHO.

Den proces skal sikre, at sundhedsprodukter, der gives til lavindkomstlande er sikre og effektive.

- Det er virkelig vigtigt at huske, at et barn dør af malaria næsten hvert minut. Vacciner er endnu et værktøj i værktøjskassen for at bekæmpe den alvorlige sygdom og de dødsfald, der sker, siger Kate O’Brien, der er direktør for WHO’s afdeling for immunisering og vacciner.