IAEA: Næsten alt forsvundet uran i Libyen er dukket op igen

Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) oplyser fredag, at det er lykkedes at finde det meste af 2,5 ton urankoncentrat, som for nylig blev meldt savnet på et oplagringssted i Libyen.

Det fremgår af en erklæring fra IAEA, som nyhedsbureauet Reuters har læst.

Erklæringen er en opfølgning på det, som en væbnet styrke i det østlige Libyen gav meddelelse om i sidste uge.