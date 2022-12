Shell har altid sagt, at olieforurening har været forårsaget af sabotage.

Olie har gennem mange år været en forbandelse for Nigeria, som i årtier var Afrikas største olieproducent, og hvor olie og gas kunne have været grundlaget for udviklingen af en velfærdsstat i Afrikas mest befolkningsrige land. I stedet har olie medført død og næsten altødelæggende miljøforurening.

- Da man fandt olie i Nigeria i 1958 delte alle en drøm om et bedre liv. I dag har det udviklet sig til et mareridt, siger den nigerianske miljøforkæmper og digter Nnimmo Bassey, som modtog den svenske pris Right Livelihood Award, også kaldet ”Den alternative Nobelpris”, i 2010.

Tidligere har FN’s Miljøprogram, UNEP, sagt, at olieforureningen i Niger Deltaet vil kræve ”verdens mest omfattende og længstvarende olieoprensning”.