10/11/2022 KL. 16:05

Forskere i kapløb med tiden for at udvikle vaccine mod svinepest

Afrikansk svinepest breder sig og har ført til, at flere end 100 mio. svin er døde siden 2018. Forskere håber at have en vaccine klar om mindre end to år, men det bliver af flere fagfolk betragtet som et kapløb med tiden.