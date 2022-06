Tunesiens præsident har vraget dommere efter opløsning af parlament

Sidst i maj kaldte Saied til folkeafstemning om en ny forfatning.

Tunesiens vælgere står dermed til at skulle stemme om den nye forfatning 25. juli. Oppositionen - og i særdeleshed landets største parti, Ennahda - har kritiseret trækket.

Præsidenten har sammensat et hold af intellektuelle inden for jura og statskundskab til at udforme en ny forfatning. Tunesiens største fagforening fik også invitationen, men afviste den pure og sagde, at den i stedet havde tænkt sig at opfordre landets statsansatte til at gå i strejke.

Saieds kritikere beskylder ham for at være i gang med at kuppe magten i landet.

Ifølge dem har præsidenten undermineret de demokratiske fremskridt, som den tunesiske revolution og Det Arabiske Forår i 2011 satte gang i. Saied selv påstår, at han arbejder for at redde Tunesien ud af landets årelange politiske krise.