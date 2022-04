Domstol afviser at give fængsel på livstid til Rwanda-helt

En appeldomstol i det centralafrikanske land Rwanda har mandag afvist at udvide en fængselsstraf på 25 år til Paul Rusesabagina.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Rusesabagina, der er kendt for sine heltegerninger under folkedrabet i Rwanda i 1994, slipper dermed for fængsel på livstid.

Den i dag 67-årige Rusesabagina blev et kendt navn, da han blev portrætteret i Hollywood-filmen ”Hotel Rwanda” fra 2004. Her beskrives det, hvordan han var med til at redde hundredvis af liv under folkedrabet.