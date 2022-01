»Det, vi ser lige nu på Afrikas Horn og særligt i Somalia, minder desværre om det, vi så for fem år siden og også fem år før,« siger Jakob Eilsøe Mikkelsen.

Jakob Eilsøe Mikkelsen aner mørke skyer i horisonten, men de er ikke af den regnholdige slags, der er brug for, tværtimod. I sit arbejde som områdeansvarlig for Afrika har Red Barnet-lederen set det samme mønster gentage sig – med stadig jævnere mellemrum.

Tørkekriser bygger sig op over tid. Og man har sjældent fede år indimellem, så folk kæmper for at klare sig til dagen og vejen, også i almindelige år.