Mnangagwa fortsætter som præsident

Zimbabwes præsident, Emmerson Mnangagwa, fra partiet Zanu-PF fik over 50 procent af stemmerne ved mandagens præsidentvalg, og dermed fortsætter han på posten.

Valgresultat Den siddende præsident i Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, er udråbt som vinder af landets præsidentvalg. De endelige valgresultater viser, at 75-årige Mnangagwa modtog lidt over 300.000 stemmer flere end konkurrenten, den 40-årige Nelson Chamisa. Mnangagwa fik i alt 2.460.463 stemmer (50,8 procent), mens Nelson Chamisa modtog 2.147.436 stemmer (44,3 procent). Her kan du se, hvordan stemmerne fordelte sig i de ti valgprovinser: Harare Emmerson Mnangagwa: 204.710 Nelson Chamisa: 584.889 Masvingo Emmerson Mnangagwa: 319.073 Nelson Chamisa: 171.196 Mashonaland East Emmerson Mnangagwa: 334.617 Nelson Chamisa: 189.024 Matebeleland South Emmerson Mnangagwa: 107.008 Nelson Chamisa: 90.292 Matebeleland North Emmerson Mnangagwa: 111.452 Nelson Chamisa: 137.611 Mashonaland West Emmerson Mnangagwa: 312.958 Nelson Chamisa: 217.732 Bulawayo Emmerson Mnangagwa: 60.168 Nelson Chamisa: 144.107 Mashonaland Central: Emmerson Mnangagwa: 366.785 Nelson Chamisa: 97.097 Midlands Emmerson Mnangagwa: 350.754 Nelson Chamisa: 255.059 Manicaland Emmerson Mnangagwa: 292.938 Nelson Chamisa: 296.429 Kilde: news 24.

Det oplyser landets valgkommissionen natten til fredag ifølge flere medier.

Mnangagwa fik næsten 300.000 flere stemmer end oppositionslederen og præsidentkandidaten Nelson Chamisa fra partiet Movement for Democratic Change (MDC).

Sejren kom i hus med en snæver margen.

Hvis Mnangagwa ikke havde fået over 50 procent, skulle valget afgøres i en anden runde mellem de to kandidater, som havde fået flest stemmer.

Men den 75-årige præsident fik 50,8 procent, mens Nelson Chamisa fik 44,3 procent.

Nelson Chamisa hævdede ellers torsdag, at hans parti kendte valgresultat, og at han havde vundet præsidentvalget. Det ville ifølge ham dog være i strid med loven at offentliggøre resultatet.

Mandagens valg var det første i 40 år, hvor den tidligere premierminister og præsident Robert Mugabe ikke optrådte på stemmesedlerne i Zimbabwe.

Mugabe blev udpeget som premierminister i 1980, da republikken Zimbabwe blev udråbt. Syv år senere overtog Mugabe præsidentposten, og den holdt han fast i frem til 2017, da han blev væltet ved et militærkup.

I stedet blev Emmerson Mnangagwa, der tidligere støttede Mugabe, indsat.

Efter den officielle melding om valgsejren opfordrer Mnangagwa befolkningen i Zimbabwe til sammenhold. Men oppositionen nægter at anerkende nederlaget til Nelson Chamisa.

- Vi vil tage det her til en domstol, siger Morgan Komichi fra MDC til nyhedsbureauet AFP.

Onsdag blev seks personer dræbt i hovedstaden Harare, da sikkerhedsstyrker skød med skarpt mod demonstranter, der mente, at det endelige resultat af valget trak ud, fordi myndighederne ville snyde med udfaldet.

Yderligere 14 blev såret, mens 18 personer blev anholdt på oppositionspartiet MDC's hovedkontor.