Droner skal holde større afstand til parker og militærområder

Samtidig er myndighederne blevet klogere på, hvor der potentielt kan være sikkerhedsmæssige udfordringer.

Derfor ønsker Trafikstyrelsen ifølge kontorchef Lars Korsholm at opdatere bekendtgørelsen, så reglerne bliver tilpasset udviklingen inden for droneflyvning:

- Derfor lægger vi i høringsforslaget op til en revision af nogle af de gældende afstandskrav og vilkår for at få flyvetilladelse. Men vi åbner også op for nye muligheder for at flyve med droner i områder, hvor det i dag ikke er tilladt, siger han i pressemeddelelsen.