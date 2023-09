Har man ikke mulighed for at bruge kontaktformularen, f.eks. hvis man ikke har NemID, oplyser Vurderingsstyrelsen, at man også kan sende en mail til: vurdst@vurdst.dk

Stod Henning Boye Hansen selv til at klage over en ejendomsvurdering, vil hans fortrukne valg være at sende en mail.

2

Adresse

Det første, som skal indgå i klagen, er, hvilken ejendom det drejer sig om. Det gør man ved at finde den præcise adresse og finde ejendommens id-nummer. Nummeret findes på vurderingsportalen under sin foreløbige vurdering. I bunden af vurderingen, står der »ejendommens id-oplysninger«. Klikker man på den, kan man se det syvcifrede id-nummer for ejendommen.

3

Forklaring

Næste skridt er at forklare så præcist som muligt, hvorfor man mener, at vurderingen er forkert. Her skal der være tale om et væsentligt beløb. Hvad der er væsentligt, kan man ikke præcist definere, fortæller Henning Boye Hansen, men gør det klart, at reglen siger, at man kan klage, hvis vurderingen har en afvigelse på mere end 20 pct. Har ens vurdering en afvigelse på præcis 20 pct., opfordrer han til også at klage.

4

Kvittering

Det sidste trin er at sikre, at man har fået en kvittering for sin klage. Sender man et brev, er rådet, at man tager en kopi af klagen som dokumentation. Bruger man kontaktformularen hos Skat, skal man sørge for, at man får en kvittering for, at klagen er sendt.

Foruden Vurderingsstyrelsen har to uafhængige juridiske eksperter tidligere fortalt Jyllands-Posten, at det også er muligt at klage over sin ejendomsvurdering til Datatilsynet, som er forpligtet til at behandle den. Datatilsynet har dog meddelt, at den næppe vil kunne hjælpe en borger med at få en mere retvisende vurdering.