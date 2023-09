Staten betaler for retssag om dødsbrand på Scandinavian Star

- De har kæmpet for at få afklaret, om Søfartsstyrelsen er ansvarlig og erstatningspligtig for ikke at have gennemført en havnestatskontrol af ”Scandinavian Star” inden branden, siger han til Politiken.

- Hele den uvished stopper nu, for med fri proces og stævning bliver der sat en nedtælling i gang, når sagen nu bliver anlagt.

Tidligere har Søfartsstyrelsen afvist, at 20 overlevende og 11 pårørende kunne få erstatning.

I september sidste år offentliggjorde Erhvervsministeriet en undersøgelse om Søfartsstyrelsens kontroller af færgen inden ulykken.