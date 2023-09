Mor og ekspartner skyldige i seksuelt misbrug af små døtre

De blev frifundet for fuldbyrdet voldtægt.

Overgrebene fandt sted over en flere måneder lang periode på Midtsjælland.

Retten lagde i sin skyldkendelse vægt på en retsmedicinsk undersøgelse og en videoafhøring af den ene pige, skriver sn.dk.

Tre nævninge mener, at der er bevis for voldtægt, mens tre dommere og tre nævninge finder, at der ikke har fundet gennemført samleje sted.

Ifølge sagens anklageskriftet har de i forening gradvist nedbrudt pigernes seksuelle grænser og fået dem til at overvære og blive inddraget i eksparrets sexliv.